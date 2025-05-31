شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على تذاكر مصر للطيران تزامنا مع إجازات عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري عن طرح عدد من العروض الجديدة تزامنا مع إجازات عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف.

وشملت العروض خصم 50% على رسوم تعلية السفر من تذاكر الدرجة السياحية الصادرة قبل 27 مايو 2025 إلى درجة رجال الأعمال على الرحلات الدولية ويسري هذا العرض حتى 30 يونيو 2025.

وأعلنت مصر للطيران في بيان لها عن تقديم نسبة تخفيض 25 % على التذاكر الصادرة على درجة رجال الأعمال على أن يتم شراء التذاكر حتى 10 يونيو والسفر حتى نهاية يونيو 2025.