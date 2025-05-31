شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طالبة من سلم الدور الأول بكلية البنات عين شمس والجامعة تنقلها لمستشفي الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

أكدت إدارة جامعة عين شمس أن الطالبة بسمة سباعي حسين حسن المقيدة بالمستوى الأول باقي للإعادة بقسم تربية الطفل بكلية البنات جامعة عين شمس للعام الجامعي 2024/2025، تعرضت للسقوط من سلم الدور الأول بمبنى الكلية بعد تعرضها لإغماء مفاجئ أثناء جلوسها مع زميلاتها، وذلك بعد انتهاء زميلاتها من أداء الامتحان علما بأن الطالبة غير مسجلة فى المقرر.

وقد جرى نقل الطالبة على وجه السرعة لمستشفيات الجامعة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد التقرير الطبي المبدئي الصادر عن مستشفى الطوارئ بمستشفيات جامعة عين شمس بشأن المريضة، أنه تم استقبالها فى تمام الساعة 12.30 ظهرا، حيث تم عمل الأشعة والتحاليل اللازمة وتبين عدم وجود نزيف بالمخ أو نزيف بالأعضاء الداخلية وعدم وجود أى كسور بالعظام.

وتم حجز المريضة بمستشفى الدمرداش للجراحة تحت الملاحظة فقط.