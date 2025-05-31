شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد الممشى السياحي وأعمال تجهيز الشاطئ بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب جولته بالمشروعات الجارى تنفيذها بتطوير قرى مارينا السياحية، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كومباند مزارين والممشى السياحي وأعمال تجهيز الشاطئ الخاص بالملاك بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه بمكونات "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، مستمعا لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أن المشروع على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات، وفي هذا الشأن وجه الوزير بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، في أعمال تنسيق الموقع، ومراجعة كافة الأعمال وتلافي الملاحظات.

كما تفقد وزير الإسكان، الممشى السياحي وموقعا مقترحا لمنطقة ألعاب للأطفال، حيث تشمل المرحلة الأولى لأعمال الممشى السياحي من أبراج LD-00 وحتى أبراج LD-08 بطول 3 كم، وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى بطول 2.5 كم تبدأ من نهاية أبراج LD-08 وحتى نهاية كمبوند مزارين.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، أعمال تجهيز الشاطئ الخاص بالملاك، مؤكدًا أهمية الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، للاستفادة منه في تعزيز الأنشطة الساحلية والسياحية داخل المدينة، وذلك في إطار دعم الأنشطة المجتمعية والترفيهية.