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جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو

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  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 1/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 2/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 3/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 4/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 5/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 6/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 7/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 8/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 9/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 10/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 11/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 12/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 13/14
  • جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.. فيديو 14/14

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القاهرة - سامية سيد -

انطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية، والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين لاسيما فى المواقف الطارئة، فقد كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية التى شهدتها محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال التواجد الأمنى المكثف بكافة الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومساعدة المواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع تلك التداعيات.
    
تم الدفع بكافة التجهيزات اللوجيستية اللازمة، (سيارات الإغاثة - الدفع الرباعى - الأوناش المرورية) لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق، كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه ورفع الأضرار الناتجة عن تداعيات الموجة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار تلك الموجة.
   
وقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين، الأمر الذى لاقى إستحسانهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى سبيل تأمين حياتهم اليومية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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