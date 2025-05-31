شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان راعيًا للكنيسة بطهنشا والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس ريموند سمعان راعيًا للكنيسة الإنجيلية بطهنشا، وذلك في إطار جولته الرعوية بمحافظة المنيا، التي بدأت اليوم السبت، وسط حضور كنسي وشعبي كبير.

وقد شارك في الحفل الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس عماد بطرس، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، إلى جانب عدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي، وأعضاء الكنيسة وشعبها.

وفي كلمته خلال الحفل، هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر كلًّا من القس ريموند سمعان وشعب الكنيسة بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته بمشاركتهم الاحتفال.

وأضاف: "نحن مدعوون اليوم أن نصنع الرحمة، وأن نسلك بروح المحبة التي دعا إليها السيد المسيح. إن رسالة الخادم في الكنيسة هي أساسًا رسالة رحمة، تُقدَّم للجميع بلا تمييز، وهي التزام إيماني أمام الله والكنيسة."

ومن المقرر أن يستكمل رئيس الطائفة جولته الرعوية بزيارة عدد من الكنائس الإنجيلية بقرى محافظة المنيا.