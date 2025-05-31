شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الحمام المركزي، بمحافظة مطروح، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة خطة تأمين المدن الساحلية تزامنا مع اقتراب موسم الأجازات الصيفية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد اصطفاف سيارات العيادات المتنقلة، وراجع توافر المستلزمات الطبية، والأدوية، واطلع على خطة تمركز العيادات المتنقلة على طول الطريق الساحلي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال تفقد المستشفى وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى سكن الأطباء، والذي يضم 30 غرفة، بطاقة استيعابية تبلغ 60 سريرا، واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الهيكل الوظيفي للمستشفى الذي يقع في الكيلو 68 على الطريق الساحلى، ويقدم خدماته لـ12 ألف نسمة، بطاقة استيعابية تبلغ 49 سريرا، حيث وجه الوزير بتجديد واجهة المستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة، والمتوسطة، بطاقة استيعابية تبلغ 17 سريرا، كما اطلع على الحالة الصحية لبعض المرضى، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، بالإضافة إلى تفقد قسم الأشعة المقطعية، والذي يبلغ معدل التردد اليومي عليه 10 حالات، مشددًا على الاهتمام بأعمال نظافة المستشفى لضمان بيئة صحية، وآمنة للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد العيادات الخارجية، التي تقدم خدمات في تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة، والأنف والأذن، والجلدية، والأسنان، والعلاج الطبيعي للكبار، والأطفال، والنساء والتوليد، والجهاز الهضمي، والمخ والأعصاب، حيث اطمئن الوزير على توافر جميع الأجهزة، والمستلزمات، بالإضافة إلى أعداد الأطباء، ومدى ملائمتهم لمعدلات التردد.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتوفير شاشات عرض في أماكن انتظار العيادات الخارجية، وتزويدها بمقاعد، بالإضافة إلى توفير وسائل تهوية مناسبة لتوفير كافة سبل الراحة للمرضى المترددين على المستشفى.

وفي ختام جولته بالحمام المركزي، حرص الوزير على التحدث إلى المرضى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، حيث تحدث إلى حالة مرضية أصيبت خلال التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة الشمالية أمس، حيث كانت تعاني من كسر في القدم، موجهًا بتوفير كافة الرعاية الطبية لها.

واستطرد أن الدكتور خالد عبدالغفار، استكمل جولته بزيارة مستشفى مارينا المركزي بمحافظة مطروح، حيث بدأ بتفقد قسم الاستقبال والطواري، والخدمات المقدمة، واطلع على المعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، ومعدلات التردد والتي بلغت خلال الصيف الماضي بلغت 4210 حالات.

وقال المتحدث الرسمي، إن الوزير تفقد قسم الأشعة، والمعمل، ووحدة الغسيل الكلوي، واستمع إلى آراء ومقترحات مرضى غسيل الكلى، لاستطلاع مدى رضاهم على الخدمات المقدمة لهم، كما تفقد قسم العيادات والتي تضم تخصصات «باطنة، وجراحة عامة، ونساء وتوليد، واطفال، وأسنان، رمد، وانف واذن وحنجره، جلدية وتناسلية، عظام»، وبلغ معدل التردد على العيادات 5507 حالة خلال الصيف الماضي.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة عمليات التأمين الطبي بالمستشفى، المكملة لعمل الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة، حيث تجمع الغرفة البيانات المتعلقة بالقوى البشرية "Man Power” وجداول التشغيل، والمأموريات وحصر الغيابات، وجداول الدوريات، والتسكين والإعاشة، والاتصال والتواصل، وفرق الانتشار السريع، كما اطلع على الإحصاءات اليومية للغرفة، والتي شملت أرصدة المستلزمات والأدوية والنواقص، وأرصدة الوقود والأكسجين، والأعطال، والبيانات الواردة من الإسعاف ومستشفيات الأمانة وبنوك الدم، ويتم إعداد التقارير الدورية.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال تفقد الغرفة على آلية إدارة المنظومات والمتابعة وإدارة الطوارئ والتي شملت رعايات مصر، ومنظومة بلاغات خدمة طوارئ الوزارة 137، والمبادرات، والقوافل العلاجية، كما استمع إلى شرح لألية الربط مع الوقائي والسلامة والصحة المهنية، ومتابعة أعمال الوقائي بالمستشفيات، حيث أشاد الوزير بكفاءة فريق العمل.

يرافق نائب رئيس الوزراء خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، والدكتور محمد غباشي مدير إدارة القوافل العلاجية.



