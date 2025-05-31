شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تبكير موعد قطار 1946 وتشغيل قطار تالجو إضافى يوم الوقفة والان مع تفاصيل الخبر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار تالجو إضافى رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالى كالجدول المرفق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب.

كما قررت الهيئة تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط ( وقفة عيد الأضحى المبارك ) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلى قبل صلاة عيد الأضحى المبارك حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15 طبقاً للجدول المرفق.

وتقدمت الهيئة بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات ، كما تؤكد أن الهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب وكل عام وأنتم بخير.