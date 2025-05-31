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السكة الحديد: تبكير موعد قطار 1946 وتشغيل قطار تالجو إضافى يوم الوقفة

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  • السكة الحديد: تبكير موعد قطار 1946 وتشغيل قطار تالجو إضافى يوم الوقفة 1/3
  • السكة الحديد: تبكير موعد قطار 1946 وتشغيل قطار تالجو إضافى يوم الوقفة 2/3
  • السكة الحديد: تبكير موعد قطار 1946 وتشغيل قطار تالجو إضافى يوم الوقفة 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

السبت، 31 مايو 2025 03:03 م

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار تالجو إضافى رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالى كالجدول المرفق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب.

كما قررت الهيئة تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط ( وقفة عيد الأضحى المبارك ) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلى قبل صلاة عيد الأضحى المبارك حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15 طبقاً للجدول المرفق.

وتقدمت الهيئة بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات ، كما تؤكد أن الهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب وكل عام وأنتم بخير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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