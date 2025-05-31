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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تبكير موعد قطار 1946 وتشغيل قطار تالجو إضافى يوم الوقفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالسبت، 31 مايو 2025 03:03 م
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار تالجو إضافى رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالى كالجدول المرفق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب.
كما قررت الهيئة تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط ( وقفة عيد الأضحى المبارك ) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلى قبل صلاة عيد الأضحى المبارك حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15 طبقاً للجدول المرفق.
وتقدمت الهيئة بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات ، كما تؤكد أن الهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب وكل عام وأنتم بخير.
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