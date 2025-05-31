شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الاستشارات الطبية الافتراضية للحجاج على مدار الـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

فعلت وزارة الصحة السعودية، ممثلة بمستشفى "صحة الافتراضي"، حزمة من خدمات الاستشارات الطبية الرقمية لضيوف الرحمن خلال موسم حج ، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية في أي وقت ومن أي مكان، وذلك انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تحوّل القطاع الصحي"، وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لضيوف الرحمن.

ويقدم المستشفى خدمات الاستشارات الفورية على مدار الـ24 ساعة عبر الرقم الموحد (937)، وتطبيق "صحتي"، ومنصة "إكس"، وذلك بـ7 لغات هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والفارسية، والأوردو، والإندونيسية، بما يضمن تواصلًا شاملًا ومرنًا مع الحجاج من مختلف الجنسيات، ويمكن للحجاج الاستفادة من الاستشارات الطبية الصوتية أو المرئية أو النصية، وإرفاق التقارير الطبية أو نتائج الفحوصات، مع إمكانية صرف وصفات طبية إلكترونية عند الحاجة، كما يُتيح التطبيق التسجيل باستخدام رقم الحدود، لتوفير تجربة صحية رقمية متكاملة وسلسة.

ويدعم مستشفى "صحة الافتراضي" أكثر من 300 مركز صحي دائم ومؤقت في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافة إلى مقار حملات الحج، ضمن خدمة "استشر بلس"، باللغتين العربية والإنجليزية، يقدّم خدمات استشارية طبية فورية تُسهم في دعم الكوادر الميدانية، وتسريع اتخاذ القرار الطبي، ورفع جودة الرعاية المقدَّمة لضيوف الرحمن.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الوزارة بتعزيز الصحة الرقمية والارتقاء بخدمة الحجاج، بما يواكب تطلعاتهم، ويعزّز كفاءة الخدمات الصحية المقدَّمة خلال موسم الحج، من خلال تسخير التقنيات الحديثة لدعم سرعة الاستجابة وجودة الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.