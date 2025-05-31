شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الانتهاء من تنفيذ 81% من مشروع قناطر ديروط والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم مشروع "إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات المختلفة لمتابعة موقف المشروعات المائية التى تنفذها الوزارة .

واستعرض سويلم الأعمال التى تم الانتهاء منها والأعمال الجارى تنفيذها حاليا، كما تم استعراض خطة تطوير منطقة القناطر القديمة والجديدة وإنشاء حدائق بمساحة 3 أفدنة في المنطقة المحيطة بالقناطر مع الحفاظ علي الطابع الأثرى للمنطقة.

أكد سويلم على أهمية تدريب المهندسين والفنيين علي أنظمة تشغيل القناطر الجديدة للحفاظ عليها مثلما تم الحفاظ على قناطر ديروط القديمة بحالة جيدة علي مدي 150 عاما .

كما وجه بالحفاظ علي الطابع الأثري للقناطر القديمة كجزء من تاريخ مدرسة الري المصرية

وعقب ذلك تفقد سويلم موقع تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث أعلن سويلم عن بدء تشغيل قنطرة بحر يوسف الجديدة التى تم نهو أعمال تنفيذها، والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة.

وشمل المرور أيضا قناطر حجز الإبراهيمية والتي يجري حاليا الانتهاء من تنفيذها لتدخل للتشغيل التجريبي مع باقي المجموعة خلال الربع الأخير من عام 2025 ، حيث تم الانتهاء من صب آخر متر مكعب خرسانة بالقناطر وجارى استكمال باقي الأعمال المدنية والميكانيكية.

وأعرب سويلم عن تقديره البالغ لمجهودات العاملين فى تنفيذ هذا المشروع العملاق بأعلى مستوى من الكفاءة، والإستفادة من الخبرات المكتسبة من الجانب الياباني اثناء تنفيذ المشروع.

كما توجه بالشكر للشريك الياباني والحكومة اليابانية علي مجهوداتهم خلال العامين الماضيين في تنفيذ هذا المشروع الهام، وما تحقق به من نجاح ناتج عن التزام الجميع بجودة التنفيذ وكذلك الإلتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الاعمال.

وصرح سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 81%، وأن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوى.

وفيما يخص باقى قناطر المجموعة، فقط تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

وفى قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى، فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية ، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل ، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف.

