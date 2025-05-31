شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: إنقاذ 34 شخصا عالقا بمناطق متضررة من السيول بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصري حالة الاستعداد القصوى بـ فرع الإسكندرية، واستنفار كافة الفرق التطوعية والكوادر البشرية، وبدأت الفرق الميدانية في الاستجابة فور بدء العاصفة عند الساعة الثانية صباح يوم الجمعة، حيث تم توجيه ثلاثة فرق استجابة سريعة لمواجهة سيول الأمطار، وأن فرق الاستجابة للسيول تعاملت مع 24 بلاغًا لسيارات ومواطنين عالقين، ونجحت الفرق في إنقاذ 34 شخصًا كانوا محاصرين داخل مركباتهم كما تم توجيه فرق الاستجابة للطوارئ للانتشار في المناطق المتضررة لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم الإنساني الأولي، وتفعيل خط ساخن (15322) وتواصل مستمر مع منصات التواصل الاجتماعي لتلقي بلاغات المواطنين وتوجيه الفرق الطبية والخدمية إلى مواقع الاحتياج الفعلي.

وأوضح الهلال الأحمر المصرى انه وفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز عمليات الطوارئ بـ الهلال الأحمر المصري، فإن الحالة الجوية ستستمر في عدم الاستقرار حتى مساء السبت الموافق 31 مايو 2025، مع فرص لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة ومن المتوقع، أن تبدأ الأجواء في التحسن التدريجي بدءًا من صباح الأحد 1 يونيو 2025، مع استمرار اضطراب البحر المتوسط حتى نهاية ذلك اليوم.

ويدعو الهلال الأحمر المصري أهالي الإسكندرية إلى الالتزام بإرشادات السلامة، التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية في حال وجود أي طارئ، تجنب المجازفة بالسير في المناطق المنخفضة أو التي تشهد تجمعات مائية.