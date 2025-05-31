شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "العلميين" السابق: صدور حكم برفع الحراسة عن النقابة وإجراء انتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين السابق، أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما قضائيا نهائيا يقضي بإلغاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهن العلمية، وذلك في الدعوى رقم 13432 لسنة 75 ق.

وأضاف أبو عميرة، فى تصريحات لليوم السابع،: أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها الصادر بجلسة 25 مايو 2025، أن القرار الإداري المطعون عليه صدر بالمخالفة للقانون، ويمثل اعتداءً على الإرادة المستقلة لأعضاء الجمعية العمومية المنتخبة، مشددة على أن فرض الحراسة أو إدارة النقابات بقرارات إدارية يخالف مبادئ الاستقلال النقابي وحق التنظيم المهني.

وأكدت المحكمة فى حكمها على وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من آثار، وأكدت بطلان كافة الإجراءات المترتبة على فرض الحراسة، ما إلزام لجنة الحراسة المطعون ضدها بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية لانتخاب مجلس نقابة جديد "نقيبا، وأعضاء".