شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج: تواجد الضباط على مدار الساعة بفنادق الإقامة لمساعدة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية على تواجد ضباط البعثة على مدار الساعة بفنادق إقامة حجاج القرعة لتفقد أحوالهم والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم والتأكد من توافر كافة التسهيلات التي تكفل أداء مناسك الحج في سهولة ويسر والتعامل الفوري مع الحالات الإنسانية، في ظل منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كافه أوجه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح رئيس بعثة الحج، أنه يتم تفقد العيادات الطبية التي أقامتها بعثة القرعة بالفنادق والتأكد من إمكانياتها وجاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية.

وحرص اعضاء البعثة على الاستماع إلى آراء الحجاج ، الذين أعربوا عن بالغ تقديرهم للجهود المبذولة من قِبل بعثة وزارة الداخلية، مشيدين بجودة الخدمات والتنظيم المتميز الذي لمسوه منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج القرعة، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية في أجواء إيمانية وآمنة.



بعثة الحج المصرية



بعثة الحج المصرية



بعثة الحج المصرية



بعثة الحج المصرية



بعثة الحج المصرية



بعثة الحج المصرية



بعثة الحج المصرية



بعثة الحج المصرية