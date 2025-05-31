شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يتفقد تلفيات نادي النقابة بالإسكندرية بعد العاصفة الرعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بزيارة تفقدية لنادي المعلمين بالإسكندرية، منذ قليل، للوقوف على حجم التلفيات التي لحقت بمرافق النادي نتيجة الأمطار والعاصفة الرعدية التي ضربت المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم، يرافقه أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة .

ووجه الزناتي، الدكتور سمير النيلى رئيس نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، بسرعة رفع التلفيات وتجمعات المياه، والحفاظ على استمرار النادى فى استقبال أعضاءه وتقديم الخدمات لهم.

وأكد الزناتي خلال الزيارة على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأضرار، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة ومناسبة لأعضاء النقابة وزوار النادي.

واستمع نقيب المعلمين، لشرح من حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة، لآخر مستجدات تجديد مصايف المعلمين بالإسكندرية، والتى شملت رفع كفاءة 45 وحدة مصيفية، من تطوير كامل لشبكات الصرف والكهرباء، وتغيير أرضيات، وتجهيز الوحدات بأحدث الأدوات، من المراوح والبوتاجازات والثلاجات، وشاشات التليفزيون، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و800 ألف جنيه، استعدادا لموسم الإجازات الصيفية .

رافق الزناتي خلال الزيارة أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، أحمد الشربيني وكيل النقابة العامة، محمد عبدالله وكيل النقابة العامة، ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة، سيد آدم أمين صندوق زمالة المعلمين، سيد علي الأمين العام المساعد، عادل حاحه الأمين العام المساعد، حيث قاموا بجولة ميدانية شملت مختلف أقسام النادي، والمرافق الخدمية، والمساحات الخارجية، لتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات اللازمة لعمليات الإصلاح والصيانة.

يُذكر أن نادي المعلمين بالإسكندرية يُعد من أبرز المرافق التابعة للنقابة، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المعلمين وأسرهم ضمن رحلات من جميع المحافظات، مما يستدعي الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة فيه، وأثبت الحصر المبدئي وجود تلفيات بسيطة بسبب سقوط بعض أعمدة الإنارة وجزء من ديكورات سور النادى، وتم العمل على اصلاحها بشكل عاجل.