شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات بناء بشرق مدينة نصر.. ورئيس الحى: لن نتهاون مع التعديات والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولة للبناء المخالف، أو التعدي أو الإضرار بالسلامة الإنشائية للعقارات، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات البناء والقوانين المنظمة.



وأضاف رئيس الحي ،خلال الإشراف على إزالة أعمال بناء مخالف، أنه تم الاستجابة لشكوى تقدم بها عدد من سكان العقار رقم 83 بشارع علي أمين – عمارات عثمان، بسبب قيام بعض الأفراد بتنفيذ أعمال بناء مخالفة داخل العقار، دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يشكل تهديدًا لسلامة المبنى وسكانه، وتم التحرك الفوري لمعاينة الموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين .

وفى السياق وجه اللواء أحمد جودة، بإزالة شادر أغنام مخالف بشارع مصطفى النحاس، أمام العقار رقم 95 بشارع مصطفى النحاس، لما يمثله من تعدٍ على حرم الطريق العام وتشويه للمظهر الحضاري.

و تأتي الحملة ضمن الإجراءات المستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات، وتحقيق الانضباط في الشارع والحفاظ على حقوق المارة، وتم رفع الشادر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وجارٍ المتابعة لمنع تكرارها.

كما تم رفع الكشك رقم 8 – شارع رقم 1 أمام عمارات صقر قريش، المقام بدون ترخيص بشارع رقم 1 أمام عمارات صقر قريش، ضمن جهود الحي في إزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويستمر العمل على متابعة باقي الإشغالات بنطاق الحي.



