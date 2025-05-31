شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات دينية لحجاج القرعة لتعريفهم كيفية أداء المناسك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحرص بعثة وزارة الداخلية على الاهتمام بحجاج بعثة القرعة من كافة الجوانب خلال إقامتهم بمكة المكرمة مع اقتراب موعد الركن الأعظم للحج.

وفي هذا الإطار، نظمت بعثة الحج ندوات دينية للرجال وأخرى للسيدات بفنادق الإقامة استعانت فيها بأئمة وواعظات من وزارة الأوقاف مرافقين للبعثة، تتضمن التعريف بمناسك الحج وكيفية ادائها مع الإجابة على اي استفسارات للحجاج.

ولاقت تلك الندوات اقبالاً كبيرا من الحجاج الذين حرصوا على طرح كافة استفساراتهم عن الحج على الائمة والواعظات.

ووجه حجاج القرعة الشكر لإدارة البعثة على توفير هذه الخدمة في فنادق الإقامة لتهيئتهم لأداء المناسك بطريقة صحيحة.

وتعد التوعية بكيفية أداء المناسك من اهم الجوانب التي تهتم بها البعثة إلى جانب خدمات التسكين والمتابعة الطبية وزيارات الروضة الشريفة.



ندوات دينية لحجاج القرعة



ندوات دينية لحجاج القرعة



ندوات دينية لحجاج القرعة