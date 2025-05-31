شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تشيد بجهود الفرق الطبية في الإسكندرية والبحيرة خلال موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت النقابة العامة للأطباء بخالص التحية والتقدير لأطقمها الطبية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، تقديرا لما بذلوه من جهود بطولية خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها المنطقتان مساء أمس.

وأكدت النقابة أن الفرق الطبية، كعادتها، كانت في مقدمة الصفوف لتقديم الرعاية الصحية العاجلة واللازمة لكل من احتاج، في ظل ظروف مناخية استثنائية، مشيدةً بحسهم الوطني واستجابتهم السريعة التي تعكس روح التفاني والإخلاص.

وتقدمت النقابة بخالص الأمنيات بالسلامة لأهالي الإسكندرية والبحيرة، ولكل المناطق التي تأثرت بهذه الأحوال الجوية، داعية الله أن تمر هذه الأجواء بسلام على الجميع، وأن يحفظ الوطن وأبناءه من كل سوء.