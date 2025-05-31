شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصري يحذر بعد طقس الإسكندرية: تغير المناخ حقيقة واقعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، إن ما حدث صباح السبت 31 مايو 2025 في مدينة الإسكندرية من أمطار غزيرة ومتطرفة في وقت غير متوقع يؤكد أن تغير المناخ حقيقة واقعة.

وأضاف أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية : في ظل وجودي في مدينتي الإسكندرية وحضوري إلى مصر الحبيبة التي لها مكانة خاصة جدًا في قلبي شهدت بنفسي حدث مناخي متطرف.

وتابع: خلال الأيام القليلة الماضية تشرفت بتقديم تدريب مكثف لمدة ثلاثة أيام لوزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة ناقشنا خلال الورشة تأثير تغير المناخ على مياه البحر المتوسط وكيف يمكن أن تتأثر مدينة الإسكندرية بشكل متزايد.

واستطرد: هذا الصباح، استيقظت على حدث جوي شديد، يؤكد تمامًا ما تحدثنا عنه: تغير المناخ حقيقة واقعة، وارتفاع درجات حرارة سطح البحر يؤدي إلى زيادة تكرار هذه الظواهر الجوية المتطرفة وشدتها.

واختتم: علينا أن ندرك أن شهري سبتمبر وأكتوبر لم يعودا كما كانا من قبل ويجب أن نظل يقظين ومستعدين للتكيف مع هذه الأنماط الجوية المتغيرة، ودعونا نكون دائمًا على استعداد ونعمل معًا لحماية مجتمعاتنا من آثار تغير المناخ.