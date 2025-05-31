شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يطالب أهالي الإسكندرية باتباع تعليمات السلامة من مخاطر السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصري أنه فى إطار ما تعرضت له محافظة الإسكندرية من موجة طقس غير مستقرة، اصطحبت أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، يهيب الهلال أهالى المحافظة باتباع التعليمات والإرشادات التالية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وهي:

على المواطنين داخل المنازل: تأمين النوافذ والأبواب ضد الرياح والأمطار، إزالة الأشياء الخفيفة من الشرفات مثل المظلات، الأواني، أو الزينة، فصل الكهرباء عن المناطق المعرّضة للتسرّب المائي، وضع أدوات الإسعاف الأولية وفوانيس يدوية أو ببطاريات فى مكان قريب، عدم استخدام السخانات أو الأجهزة الكهربائية القريبة من أماكن تسرب المياه، توفير كمية من الطعام والمياه النقية تحسبًا لأى طارئ.

ويحذر على المشاة: التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو الأشجار الضعيفة، المشى قرب الجدران أو المبانى القديمة لاحتمال انهيارها.

كما يجب الابتعاد عن مصارف الأمطار وأغطية البلاعات، ارتداء ملابس دافئة ومحمية من الأمطار، عدم العبور من خلال الأماكن التى غمرتها المياه فقد تكون خطيرة.

وفيما يخص قائدى السيارات والمركبات: يجب تجنب القيادة إلا عند الضرورة القصوى، الابتعاد عن المناطق المنخفضة أو المعروفة بتجمع المياه، عدم المرور من خلال الطرق المغمورة بالمياه، الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات بسبب انزلاق الطريق، التأكد من حالة الإطارات والمكابح وإضاءة السيارة، فى حالة تعطل السيارة، يجب مغادرتها فورًا إلى مكان آمن .

وينصح الهلال الأحمر المصرى المتضررين من السيول باتخاذ هذه الإجراءات الفورية، وهي: إخلاء المبانى المهددة بالغرق أو التى بدأت المياه بالدخول إليها، نقل الأدوات الإلكترونية والأوراق المهمة إلى أماكن مرتفعة، عدم تشغيل الكهرباء فى المناطق المغمورة، تصريف المياه باستخدام مضخات أو مساعدات جيران/فرق طوارئ، تنظيف الأرضيات والجدران بمحلول معقم بعد الجفاف، فحص التركيبات الكهربائية قبل إعادة التشغيل.

ويمكن الاستعانة بفرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، عبر الاتصال بالخط الساخن ( 15322)، أو عبر الهاتف: 01152072077