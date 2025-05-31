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سقوط 60 شهيدا فى غزة اليوم وارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية لـ54381 شخصا

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سقوط 60 شهيدا فى غزة اليوم وارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية لـ54381 شخصا

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القاهرة - سامية سيد - كتب ــ عبد الوهاب الجندى

السبت، 31 مايو 2025 01:25 م

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54381 شهيدا، و124054 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن من بين الحصيلة 4117 شهيدا، و12013 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت في بيان اليوم السبت، إنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 60 شهيدا منهم شهيد انتشال، و284 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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