أخبار مصر.. انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية

يلتقى فريقا الزمالك وفاركو فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط لإنهاء المسابقة بشكل جيد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: حسام أشرف – سيف الجزيري.