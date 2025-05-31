شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..وزارة الإسكان: بدء تيسيرات الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للوحدات غدًا
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدا الأحد 1/6/2025 بدء تنفيذ تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر حتى ٢٠٢٥/٨/٣١، لافتاً إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
بدأ طلبة الشهادة الإعدادية امتحان الفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية، حيث تعتمد امتحانات الصف الثالث الاعدادي على أسئلة موحدة على مستوى كل محافظة، كما أن لكل محافظة جدول امتحانات مختلف عن المحافظات الباقية، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى اليوم السبت وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه في إطار التوجيهات الاستباقية لضمان سلامة المواطنين، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية والفرق الطبية في محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب التقلبات الجوية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة.السكة الحديد: تشغيل قطارات مخصوصة خلال عطلة عيد الأضحى
قررت هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، ويتم طرح التذاكر الخاصة بها للجمهور يوم السفر.
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تجدد تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.عيار 21 بـ4590 جنيهًا.. سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 31 مايو 2025
كشفت بيانات سوق الصاغة، استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 مايو 2025، مع إغلاق البورصة العالمية للذهب وسط حالة من الثبات عند مستويات الإغلاق أمس.أسعار الذهب اليوم
عيار 24: 5246 جنيهًا
عيار 21: 4590 جنيهًا
عيار 18: 3934 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".
خط الهجوم: حسام أشرف – سيف الجزيري.
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