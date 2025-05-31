شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان بلدية خزاعة جنوبى غزة «منطقة منكوبة» بعد تدمير جيش الاحتلال كل المباني والان مع تفاصيل الخبر

أكد يوسف أبوكويك مراسل «القاهرة الإخبارية» من جنوب قطاع غزة، أن التطورات الميدانية تتسارع على نحو لافت، إذ تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الليلة الماضية بشكل كبير نحو منطقة قيزان النجار، وكذلك باتجاه منطقة معا، قبل أن يتراجع جزئيًا ويتمركز في ما يُعرف بمناطق «مرت» بالمنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس.

وشدد أبو كويك، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة القاهرة الإخبارية، على أن بلدية خزاعة أصدرت بيانًا أعلنت فيه أن البلدة أصبحت منطقة منكوبة، بعد أن دمّر الجيش الإسرائيلي كل المباني فيها، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، إلى جانب تجريف شامل للبنية التحتية، لتصبح غير صالحة للحياة، بعد تدمير ما نسبته 100% من المرافق.

أوضح أنه جراء استهداف إسرائيلي مباشر للمواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى المناطق المتضررة، استشهد مواطنان صباح اليوم في منطقة جورة اللوت، واستشهد اثنان آخران في البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، مؤكدًا أنه في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس، تجمّع الآلاف من المواطنين صباح اليوم على أمل الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها عناصر أمنية أمريكية، لكنهم تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وتابع: «لا يزال عدد من الجرحى عالقًا في المنطقة، في ظل عدم تمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم أو نقلهم إلى المستشفيات، سواء الميدانية أو إلى مستشفى ناصر وسط المدينة».