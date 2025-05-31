شكرا لقرائتكم خبر عن برق ورعد وأمطار.. تقلبات جوية ترفع درجة الطوارئ فى الإسكندرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم السبت موجة من التقلبات الجوية فى محافظة الإسكندرية بعدما نشطت رياح شديدة مع هطول أمطار رعدية وكرات ثلجية فى بعض المناطق وارتفاع فى موج البحر لأكثر من متر ونصف.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورًا ومقاطع فيديو من موجة الطقس السيئ التى ضربت الإسكندرية.

الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أكد على رفع درجة الاستعداد فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

أوضح محافظ الإسكندرية، أن هناك تدخلا فوريا لرفع تجمعات مياه الأمطاروإزالة كل الخسائر الناتجة عن سرعة الرياح الشديدة.

بسبب تداعيات تقلبات الطقس، أعلن المحافظ تأجيل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت لمدة ساعة لتبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا بدلا من الساعة التاسعة صباحا.

كما قرر مجلس جامعة الإسكندرية تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.



