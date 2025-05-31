شكرا لقرائتكم خبر عن مرادف الإملاق والخلال.. أسئلة بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

تضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعض الكلمات التى تقيس قدرت الطلاب على الفهم والتطبيق والتحليل من بينها مرادف كلمة “هَامِ”، من نص “وادي الكنانة” ومن بين الاختيارات “وجه – رأس-كتف- عنق”، والإجابة الصحيحة هي: “رأس”.



وفي محافظة الفيوم تتضمن امتحان اللغة العربية مرادف كلمة الاملاق " الفقر - المرض- الجهل - الحقد، والإجابة الصحيحة هي الفقر، ومرادف الخلال "الجواهر - الحقائق - الأسماء - الصفات" والإجابة الصحيحة هي الصفات.



وأكدت المديرية على ضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات .

وطالبت المديرية جميع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان ، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الإمتحان.

ويؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات، كما يعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، حيث تضاف الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الترم الثاني إلى درجات ومجموعه فى الترم الأول ويحسب المجموع الكلى للطالب حيث أن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالعام الدراسى بأكمله.