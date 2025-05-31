شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات المحتجزين بغزة: مقترح الصفقة جاهز لكن نتنياهو وحكومته يرفضون والان مع تفاصيل الخبر

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة: مقترح الصفقة جاهز لكن نتنياهو وحكومته يرفضون ويعرقلون محاولات التوصل لاتفاق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية فإن الاتفاق المقترح ستبدأ مرحلته الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، على أن يتم خلالها الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد، وسيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية.

كما تنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها شمال محور نتساريم، وفي الخليج 365 تنسحب من الأراضي التي احتلتها جنوب محور نتساريم، محور نتساريم وهو ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة.

وتتوقف الأنشطة العسكرية الإسرائيلية عند بدء سريان الاتفاق، وأيضًا تتوقف الحركة الجوية الإسرائيلية "العسكرية والاستطلاعية" لمدة 10 ساعات يوميًا و12 ساعة في أيام تبادل المحتجزين.