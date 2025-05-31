شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل قطارات مخصوصة خلال عطلة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، ويتم طرح التذاكر الخاصة بها للجمهور يوم السفر وبيانها كالآتي:

أولاً : يوم الإثنين الموافق 2 / 6 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص 1932 VIP ( القاهرة / أسوان ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .

ثانياً : يوم الثلاثاء الموافق 3 / 6 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص 1934 فرنساوى مطور ( القاهرة / نجع حمادى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 15:20 ويصل نجع حمادى الساعة 24:00 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 1944 فرنساوى مطور ( القاهرة / أسيوط ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:40 ويصل أسيوط الساعة 02:30 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 4005 VIP ( أسوان / أسيوط ) حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40 طبقاً للجدول المرفق .

ثالثاً : يوم الأربعاء الموافق 4 / 6 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص 4011 فرنساوى مطور ( نجع حمادى / أسيوط ) حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 24:40 ويصل أسيوط الساعة 03:10 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 4012 فرنساوى مطور ( طنطا / القاهرة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 4010 VIP ( الإسكندرية / أسوان ) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 22:25 ويصل أسوان الساعة 14:20 اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .

رابعاً : يوم الإثنين الموافق 9 / 6 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص 4003 فرنساوى مطور ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 10:15 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 4015 فرنساوى مطور ( القاهرة / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:45 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 4017 فرنساوى مطور ( أسيوط / الأقصر ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 23:35 ويصل الأقصر الساعة 04:15 اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 4013 VIP ( القاهرة / الإسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 4019 VIP ( أسيوط / أسوان ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 23:30 ويصل أسوان الساعة 06:25 اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .

خامساً : يوم الثلاثاء الموافق 10 / 6 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص 4009 فرنساوى مطور ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:00 ويصل القاهرة الساعة 09:15 طبقاً للجدول المرفق .