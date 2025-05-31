شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة السابق والان مع تفاصيل الخبر

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ”بان كي مون“ السكرتير العام السابق للأمم المتحدة اليوم السبت.

‏‎وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ثمن جهود "بان كي مون“ خلال توليه قيادة المنظمة الأممية، وكذلك إسهاماته الحالية في إثراء النقاشات الدولية وجهوده لتحقيق السلام والعدالة والحفاظ علي البيئة من خلال عضويته في منظمة ”الحكماء“.

‏‎وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تعمل دوماً على الحفاظ علي استقرار المنظومة الأممية متعددة الأطراف ودعمها لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة، مشدداً علي أهمية التعاون كوسيلة فاعلة لتعزيز الاستقرار والتنمية علي المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل ما يموج به العالم من تطورات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

‏‎اتصالاً بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلي تمسك مصر بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة منذ إنضمامها إلي المنظمة الأممية، مشيراً إلي أن السياسة الخارجية المصرية ارتكزت علي تلك المبادئ، مؤكداً علي تمسك مصر بالدور المحورى للمنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة لجميع الدول.

‏‎من ناحية أخري، استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري اتصالاً بتطورات الأوضاع في غزة، مستعرضا جهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار، كما تناول الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع نتيجة الانتهاكات الفاضحة لاسرائيل للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى.

وأكد علي أن مصر ستستمر في جهود التسوية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، لوقف إطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الانسانية للقطاع، فضلا عن دعم الافق السياسي لحل الدولتين.