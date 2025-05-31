شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض مناطق أخرى فى مصر لأمطار غزيرة مثل الإسكندرية؟ .. الأرصاد توضح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية، حيث تأثرت خلالها المحافظة بأمطار رعدية ورياح قوية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن السبب في الحالة الجوية على الإسكندرية وجود سحب رعدية صاحبها رياح هابطة زادت معها سرعات الرياح على الأرض مع سقوط الأمطار بشكل متفاوت الشدة على كافة المناطق في ظل وجود امتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا ووجود كتل هوائية رطبة ومنخفض جوى سطحى.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار قائمة على محافظة الإسكندرية وأمطار رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد للمحافظات الداخلية، ولكن بفرص أقل وشدة أقل مما حدث الساعات الماضية.

وتابعت: ما زالت الفرص موجودة وتوقعات بأمطار رعدية على مدار اليوم متفاوتة الشدة يصاحبها رياح هابطة في الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وشهدت محافظة الإسكندرية، موجة من الأمطار المفاجئة، التى ضربت الإسكندرية فجراً وتفاجأ الأهالى بهذا الانقلاب فى حالة الطقس، حيث شهدت المحافظة ضربات متتالية من البرق والرعد أعقبها رياح شديدة جداً وأمطار رعدية غزيرة وكثيفة وكرات من الثلج فى بعض المناطق.