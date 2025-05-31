شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وقفة عرفة.. «الخليج 365» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

في جولة ميدانية خاصة قبل أيام قليلة من وقفة عرفة، رصد تليفزيون ”الخليج 365” آخر الاستعدادات التي تقوم بها السلطات السعودية في مشعر عرفات، حيث تتسابق الجهات المعنية لتجهيز الموقع لاستقبال ضيوف الرحمن، في مشهد يعكس مدى الجهود التنظيمية واللوجستية التي تبذل لضمان راحة الحجاج وسلامتهم في هذا الركن الأساسي من مناسك الحج.

الكاميرا تنقلت بين المخيمات التي تم تجهيزها بالكامل، حيث برزت الخيام المكيفة ذات الألوان البيضاء، والتي تم تزويدها بأجهزة تبريد عالية الكفاءة لتقليل وطأة حرارة الصيف القاسية. هذه الخيام موزعة بطريقة منظمة تسمح بانسيابية حركة الحجاج وتوفر بيئة مناسبة لأداء المناسك في جو أكثر راحة.

كما سلطت الجولة الضوء على مراوح الرذاذ المنتشرة في أنحاء متفرقة من المشعر، والتي تعمل على تلطيف الأجواء الخارجية وتقليل الشعور بالإجهاد الحراري.



هذه المراوح تم تركيبها على أعمدة مرتفعة لتغطي مساحات واسعة وتصل إلى أكبر عدد ممكن من الحجاج أثناء تنقلهم في أرجاء عرفات.

وشهد المشعر أيضًا إقامة مظلات كبيرة الحجم في الممرات الرئيسة لتوفير الظل، إلى جانب تجهيز مواقع الوضوء ودورات المياه التي تم توسعتها وزيادة أعدادها بما يتلاءم مع التوقعات المرتفعة لأعداد الحجاج هذا العام.



وشملت الجولة أيضًا أعمال التشجير التي تم تنفيذها على نطاق محدود ولكنها ذات أثر واضح في تلطيف الجو، حيث زُرعت أشجار ظلّية مقاومة للحرارة والعطش على جنبات الطرق المؤدية إلى جبل الرحمة.

هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان في كل مراحل تأدية المناسك، خصوصًا في يوم عرفة الذي يُعد من أعظم أيام الحج وأكثرها ازدحامًا.



