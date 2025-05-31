شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية والمالية لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 121 بتاريخ 31 مايو 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية والمالية لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة الصادرة بقرار محافظ الجيزة رقم 12652 لسنة 2017.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 562 لسنة 2025، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ولائحته التنفيذية، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 12652 لسنة 2017 بإصدار اللائحة الإدارية والمالية لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024، بتعيينا محافظًا لمحافظة الجيزة، والصالح العام.. قرر:

مادة 1: يضاف مسمى "منسق اللجان" ضمن تشكيل الأمانة الفنية لمعاونة اللجنة الفنية الوارد ذكره بالمادة (3) من اللائحة المشار إليها.

مادة 2: تضاف عبارة "وتسليمها للمنتفعين" في عجز البند الثاني الخاص باختصاص القسم الفني الوارد بالمادة (4) من اللائحة المشار إليها (الجهاز التنظيمي لإدارة الجبانات).

يضاف اختصاص جديد للقسم الفني يكون نصه الآتي:

"المرور بصفة دورية على مواقع الجبانات وإزالة أي مخالفات في مهدها ومنع أي أعمال بدون تصاريح ومتابعة الترابية المسكنين على الجبانات للتأكد من الالتزام بواجباتهم وكافة التعليمات الصادرة من الجهاز".

وفيما يلي صور من قرار محافظ الجيزة وما جاء به من مواد:



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