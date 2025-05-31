شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على عيون 518 من الأهالي بنجع حمادي ضمن جهود التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالى قرية بهجورة والقرى المجاورة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى التى تنظمها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع المحافظين وتم تنفيذ القافلة بالتعاون مع وحدة السكان بمحافظة قنا.



وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن القافلة قامت بتوقيع الكشف على عيون 518 من أهالى القرية والقرى المجاورة بالمجان وتم توزيع قطرات علاجية على 378 حالة وتشخيص احتياج عدد 240 من الأهالى لنظارات طبية تمهيدا لتنفيذها وتسليمها للأهالى قريبا كما تم تشخيص احتياج عدد 211 لعمليات جراحية تمهيدا لا جراءها قريبا كل ذلك بالمجان تماما كما يتم تنظيم العديد من القوافل وان التعاون مستمر فى الفترات القادمة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال محاربة العمى لأكبر عدد ممكن فى القرى الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية.