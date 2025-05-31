شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ غدا صرف المقررات التموينية لشهر يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من غد الأحد، صرف مقررات التموين عن شهر يونيو 2025، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة العديد من السلع، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

ويأتي ذلك في الوقت الذى طمأن فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بتوفير السلع الغذائية بكميات كبيرة تكفي الاحتياجات تزامنا مع استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، واحتياطى اللحوم المجمدة يكفى لمدة عام وزيت الطعام يكفى لأكثر من 4 اشهر والسكر يتجاوز 12 شهرا والقمح يتجاوز 6 أشهر، كما تحرص الوزارة على طرح كميات كبيرة من كافة المنتجات واللحوم والسلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات للغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع باسمرار للمواطنين.