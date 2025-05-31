همت سلامة تناقش الجدل المثار حول إلغاء شهادة الحلال في برنامج "الكلام على إيه؟"

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تناقش الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، في حلقة جديدة من برنامج "الكلام علي إيه؟"، اللغط المثار حول إلغاء شهادة الحلال من شرط استيراد منتجات الألبان الأمريكية، وتخوف المواطنين من أن يكون هناك ألبان مستوردة مخالفة للشريعة الإسلامية بعد إلغاء شرط شهادة الحلال، حيث يركز البرنامج على تفنيد وتحليل أبرز القضايا المثارة على الساحة والتي تشغل الرأي العام.

وتقول الكاتبة الصحفية همت سلامة في مقدمة برنامجها، "الكلام على إيه؟"، "هو الكلام النهارده على إيه؟ الكلام على اللبن الحلال.. السؤال هنا هو في لبن حلال؟ وفي لبن حرام؟ وهل قرار رئيس الوزراء بإعفاء الألبان المستوردة الأمريكية من شهادة الحلال صح ولا غلط؟.. خليني أقولك اللي حصل بالضبط واعرفك في "الكلام على إيه؟" كل التفاصيل، واللي يقولك في لبن حلال ولبن مش حلال.. قوله بلاش تجري وتسمع هري السوشيال ميديا".

وأضافت: "الموضوع بدأ لما رئيس الوزراء أعلن إعفاء كل منتجات الألبان الأمريكية من شرط الحصول على شهادة الحلال وده عند الاستيراد، طب إيه هي شهادة الحلال أصلا؟ شهادة الحلال هي اللي بتأكد إن اللبن ده تم إنتاجه بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، يعني إيه برضو؟ يعني الشهادة أو الوثيقة دي بتأكد إن منتجات الألبان خالية تمامًا من أي مواد محرمة، زي إيه؟ زي مشتقات الخنزير والكحول اللي بتضاف غالبًا في دول الغرب".

وتابعت: "لو هنتكلم عن السبب، فالقرار ده جاي في إطار اتفاقيات تجارية بين مصر وأمريكا، الهدف الأساسي منه تسهيل استيراد منتجات الألبان زي الجبنة والزبدة والحليب المجفف من أمريكا، بالتالي سعرهم يقل جدًا في السوق المصري، طب ليه؟ واشمعنا نستورد من أمريكا؟ والشهادة دي بالذات اتلغت من المنتجات الأمريكية؟ عشان أمريكا هي واحدة من أكبر مصدري الألبان في العالم، ومصر تستورد كميات كبيرة جدا من الألبان الأمريكية سنويًا، وده طبعا عشان تلبي احتياجات السوق المحلي".

واستطردت: "طب السؤال دلوقتي.. هل في قلق إن رئيس الوزراء يلغي شهادة الحلال من الألبان الأمريكية المستوردة؟ وهل في تأثير مثلا يعني على صحة المواطن أو سلامته؟.. الإجابة قطعا لاء، وده لأن المنتجات دي بتكون تحت فحص دقيق من ناحية النظافة ومن ناحية سلامة الغذاء وده من هيئات رقابية كبيرة جدًا في مصر، طيب بالنسبة بقى من الناحية الشرعية، ودي اللي عاملة قلق وبلبلة كبيرة جدا عند الناس، شهادة الحلال كانت بتطمن المستهلك إن المنتج ما فيهوش أي مواد محرمة، وده بيكون بشكل أكبر في اللحوم المستوردة".



همت سلامة تناقش الجدل المثار حول إلغاء شهادة الحلال في برنامج "الكلام على إيه؟"

واستكلمت حديثها: "هنا هنقف لأن في فرق كبير أوي بين اللحوم المستوردة والألبان المستوردة، في الألبان المخاوف دي بتكون أقل بكتير، لأن منتجات الألبان في الأساس مش بتحتاج لعمليات ذبح زي اللحوم، التخوف الوحيد كان استخدام مشتقات الخنزير أو الكحول اللي تضاف للألبان، واللي ثبت إن أمريكا مش بتستخدمها من الأساس في صناعة الألبان، وبالتالي الخوف ملهوش أي داعي".

وأشارت همت سلامة، إلى معلومة هامة تنفي كل الشائعات واللغط المثار حول وجود شبهة عدم مطابقة منتجات الألبان المستوردة للشريعة الإسلامية، بقولها: "خليني أقولك بقى حاجة مهمة جدا تنسف كل الشائعات دي من الأساس، وهي إن الألبان أصلا تستخرج من المواشي وهي لسه حية يعني قبل ذبح الحيوانات أصلا سواء بقى كانت الذبح ده على الشريعة الإسلامية أو لاء، وكل ده شجع الحكومة وخلاها تاخد قرارها بعد ما تأكدت إن مفيش أي شبهة حرمانيه في الموضوع".

واختتمت حديثها: "طيب دلوقتي الكلام علي إيه؟.. اللي يقولك في لبن حلال وفي لبن مش حلال.. والناس عماله تجري ورا السوشيال ميديا من غير ما تتحقق من أي حاجة، قوله بلاش تجري وتسمع من السوشيال ميديا، دور على الحقيقة بهدوء وهتعرفها وما تخليش أي حد يلعب بدماغك".