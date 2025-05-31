شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنظام البوكليت، بمدرسة البهية البرهانية الإعدادية بنات بشارع بورسعيد بإدارة السيدة زينب التعليمية ، ولجنة مستشفى ٥٧٣٥٧ للإطمئنان على سير الامتحانات ، حيث يؤدى ٢١٢١٣٤ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العامة، والمهنية، والرياضية، والمكفوفين، وضعاف السمع والدولية ) فى ٧٣٢ لجنة ، منهم ٨٦٣ طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و٩٩طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٦٧طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٣ طالبًا وطالبة مكفوفين ، و١٠٥٣٨ طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية، كما تضم لجنة مستشفي ٥٧٣٥٧ ( ١٧) طالبًا وطالبة .

رافق محافظ القاهرة فى جولته م . أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان مادتى اللغة العربية، والدين مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة .

والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الإمتحانات بيسر وسهولة، مشيرًا إلى رضاء الطلاب الذين التقاهم عن نظام البوكليت.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها .