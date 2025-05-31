شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة نهائية من ”الخليج 365” في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

في ظل اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية مميزة وشاملة لمادة اللغة الإنجليزية، حرصًا على دعم الطلاب في المراجعة والتدريب قبيل دخول الامتحان، خصوصًا مع ما تمثله المادة من تحدٍ كبير للعديد من الطلاب.

وتشمل المراجعة القواعد النحوية الأساسية والمواقف اللغوية الأكثر تكرارًا، وأسئلة الترجمة والقطعة، بالإضافة إلى شرح كلمات المنهج وتحليل نماذج سابقة لامتحانات الوزارة. كما تم إعداد المراجعة بأسلوب مبسط وتفاعلي، لمساعدة الطلاب على التثبيت السريع للمعلومات.

ويوفر “الخليج 365” للطلاب أيضًا نماذج امتحانات تجريبية بالإجابات النموذجية، تُحاكي نظام البابل شيت، وتُسهم في تقوية مهارات الحل السريع وتحقيق أكبر استفادة في الوقت المحدود المتاح قبل الامتحان.



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للمزيد من المراجعات النهائية والنماذج بإجاباتها الكاملة.. تفضل بزيارة بوابة الثانوية العامة

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة الإنجليزية لهذا العام سيكون متوازنًا، ويقيس نواتج التعلم بواقعية، ويركّز على مهارات الفهم والتحليل والتطبيق، مع مراعاة التدرج في مستويات الأسئلة لتمييز الفروق الفردية بين الطلاب، وكل ذلك ضمن ما تم تدريسه فقط خلال العام الدراسي.