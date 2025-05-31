شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى الهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام سير الامتحانات بمدرسة عبد الله أبو زيد في الهرم، فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، إذ تنطلق لجنة امتحان اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين ونصف، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة التربية الدينية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وتستمر لمدة ساعة ونصف.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته على توافر كل سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا على تركيز الطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

وأكد أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، إذ تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.



محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى الهرم (1)



محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى الهرم (2)



محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى الهرم (3)



محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى الهرم (4)