شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. انطلاق الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بمشاركة 187 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة جنيف السويسرية لاستقبال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، والتي تنعقد خلال الفترة من الإثنين 2 إلى الجمعة 13 يونيو 2025، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

ويُعد مؤتمر العمل الدولي، الذي يُعقد سنويا تحت مظلة منظمة العمل الدولية، أعلى سلطة تشريعية ثلاثية الأطراف في العالم، حيث يجتمع ممثلو الأطراف الثلاثة لصياغة السياسات ووضع المعايير الدولية التي تُنظم عالم العمل.

تشمل أجندة الدورة الحالية عددا من البنود المهمة ذات الطابع التشريعي والسياسي والمؤسسي، من أبرزها:

1- البرنامج والميزانية للفترة 2026-2027، والذي يُعد الأساس المالي والتشغيلي لعمل المنظمة خلال العامين المقبلين.

2- تقرير لجنة المعايير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وهو بند دائم يتضمن استعراض أداء الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال العمل.

3- وضع معايير جديدة لحماية العمال من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وذلك ضمن المناقشة الثانية لبند متعلق بالصحة والسلامة المهنية.

4- مناقشة العمل اللائق في اقتصاد المنصات (مثل تطبيقات النقل والتوصيل والعمل عبر الإنترنت)، في إطار المناقشة الأولى لصياغة معايير تنظّم هذا النوع من العمل المتنامي.

5- مناقشة عامة حول النهج المبتكرة للحد من الطابع غير المنظم للعمل وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، بما يحقق بيئة عمل آمنة وشاملة.

وتشمل الدورة أيضا مناقشة قضايا ذات أبعاد سياسية وإنسانية، من أبرزها:

1- مشروع قرار بشأن مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية، وحقوق مشاركتها الكاملة في أنشطة المنظمة، وهو بند يحظى باهتمام واسع في الأوساط النقابية والدبلوماسية.

2- التدابير المتخذة تجاه ميانمار بموجب المادة (33) من دستور المنظمة، لضمان امتثالها لتوصيات لجنة التحقيق الدولية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق العمل.

3- إقرار التعديلات على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، بعد مراجعتها من اللجنة الثلاثية الخاصة.

4- التحضير لمشاركة منظمة العمل الدولية في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في عام 2025.

وقد أكدت منظمة العمل الدولية على أهمية الحضور الفعلي للمشاركين للحصول على بطاقات التعريف والمشاركة في التصويت، فيما سيتاح للبعض المتابعة عن بُعد دون المشاركة في المداخلات أو التصويت.

وسيُفتتح المؤتمر صباح الإثنين 2 يونيو، بكلمات افتتاحية يلقيها كل من رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب رؤساء مجموعات الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتُعقد الجلسة الختامية يوم الجمعة 13 يونيو، والتي تشهد اعتماد تقارير اللجان ونتائج التصويت وحفل الاختتام.

تحرص المنظمة على توفير كافة المعلومات والإرشادات للمندوبين قبل وأثناء انعقاد الدورة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر، وصفحات مخصصة لكل لجنة تقنية، بما يضمن انسيابية الجلسات وفعالية المشاركة.