شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يوما على امتحان الثانوية العامة.. الأسئلة تراعى مستويات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة والتى يفصلنا عن انطلاقها قرابة 14 يوما حيث تبدأ 15 يونيو المقبل، تراعى مستويات الطلاب المعرفية بحيث تستطيع جميع المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا الإجابة عن الأسئلة كل طالب بقدر اجتهاده وفهمه للموضوعات وتحقيقه نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة تم فيها مراعاة الوزن النسبى لكل مادة وطبيعتها بحيث تشمل الأسئلة جميع جزئيات المنهج الدراسى، مضيفة أن الأسئلة تم مراجعتها بدقة كبيرة للتأكد من خلوها من الأخطاء والمشكلات فى الصياغة بحيث يكون كل سؤالا لا يحمل أكثر من إجابة واحدة صحيحة فقط .



وتنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.