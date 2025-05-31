شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ10 مديريات عمل بالمحافظات: فرص تشغيل وتدريب وتسويات وندوات توعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات وزارة العمل بتكثيف الجهود الميدانية وتحسين بيئة العمل، شهدت 10 مديريات عمل في عدد من المحافظات خلال يوم السبت 31 مايو 2025، حزمة واسعة من الأنشطة تضمنت تنظيم ملتقيات توظيف، وندوات قانونية وتوعوية، ومبادرات للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى جهود لتكريم النماذج المتميزة من العاملين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.



1- 450 فرصة عمل بملتقى التوظيف والتثقيف الوظيفي بأسيوط

نُظم ملتقى توظيفي بمحافظة أسيوط، تم خلاله عرض 450 فرصة عمل لخريجي الدورات التدريبية المتخصصة، في مجالات مثل التسويق الإلكتروني وصيانة الأجهزة والتفصيل والمشغولات اليدوية، ضمن جهود ربط التدريب بالتشغيل الفعلي، وسط مشاركة طلابية وحضور تنفيذي.

2- توعية بسلامة العمل داخل متحف دنشواى بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بالمنوفية ندوة توعوية للعاملين في أحد المواقع الثقافية، حول الوقاية من الحريق وإعداد خطط الطوارئ، وشهدت تنفيذ خطة إخلاء وهمية، بمشاركة 19 عاملًا.



3- تكريم 18 من العمال المتميزين ببورسعيد

في احتفالية خاصة، تم تكريم 18 عاملاً وعاملة من النماذج المتميزة، من بينهم 8 من ذوي الهمم، تقديرًا لجهودهم في مواقع العمل، وتأكيدًا على دورهم كشركاء فاعلين في التنمية والإنتاج.



4- يوم توظيفي لذوي الهمم بالإسكندرية

نُظّم يوم توظيفي لعدد من المتقدمين من ذوي الهمم، وأسفرت المقابلات عن ترشيح مجموعة منهم للالتحاق بفرص تدريبية تمهيدًا للتعيين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالحقوق القانونية في التعاقد.

5- ندوة حول قانون العمل الجديد بجنوب سيناء

شهد أحد الفنادق السياحية في مدينة شرم الشيخ ندوة توعوية استهدفت العاملين في القطاع السياحي، لتعريفهم بالقانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، ورفع الوعي بالحقوق والواجبات.

6- استعدادات لانضمام الدقهلية لشبكة اليونسكو لمدن التعلم

شاركت مديرية العمل بالدقهلية في اجتماع تحضيري رسمي للإعداد لمسابقة "مدن التعلم مدى الحياة"، وتم خلاله استعراض إمكانات مراكز التدريب المهني بالمحافظة ودورها في دعم التعلم المستمر وربط التعليم بسوق العمل.



7- تعاون بالإسماعيلية لتدريب طلاب التعليم الفني

عُقد اجتماع تنسيقي بالإسماعيلية لبحث آليات تدريب طلاب التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل، عبر برامج في مجالات التسويق الرقمي والمشغولات اليدوية والحاسب الآلي، بالتعاون مع المجتمع المدني ومؤسسات التعليم الفني.



8- ندوة لمسؤولي الموارد البشرية حول قانون العمل الجديد ببورسعيد

استهدفت ندوة متخصصة 65 من مسؤولي الموارد البشرية، تناولت أبرز التعديلات في القانون الجديد، مثل مكافحة التمييز وتشغيل النساء وتنظيم علاقات العمل، وسط تفاعل كبير من الحضور.

9- توعية العاملين بالتعليم في المنيا بمخاطر الطوارئ والحريق

أُقيمت مبادرة "سلامتك تهمنا" داخل الإدارة التعليمية بإحدى مدن محافظة المنيا، وناقشت خطط الإخلاء، ومخاطر الحريق، والإسعافات الأولية، ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الوقاية في المؤسسات التعليمية.



10- ورشة توعوية عن المخاطر الكيميائية والفيزيائية في مواقع العمل بالمنيا

استهدفت مبادرة توعوية العاملين في أحد فروع المرافق العامة بمحافظة المنيا، وناقشت مخاطر بيئة العمل الكيميائية والفيزيائية، بمشاركة 27 موظفًا، ضمن برنامج الوزارة لنشر ثقافة السلامة المهنية.