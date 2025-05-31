شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقلبات الإسكندرية.. سحب رعدية وتوقعات بسقوط أمطار على هذه المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تجدد تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: أما جنوب الوجه البحرى مع فرص لسقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار ولكن تكون أقل حدة .

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 31 مايو 2025، طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 23 درجة.