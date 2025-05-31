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رئيس بعثة الحج: تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المنظمة من أجل خدمة الحجاج

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رئيس بعثة الحج: تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المنظمة من أجل خدمة الحجاج

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القاهرة - سامية سيد - مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

السبت، 31 مايو 2025 10:10 ص

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المنظمة والبعثة الطبية، لخدمة الحجاج.

وقال رئيس البعثة إن الجميع يعملون على مدار الساعة لراحة الحجاج والتجهيز لتصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات، لأداء الركن الأعظم من الحج.

وأوضح أن الحالة العامة لجميع الحجاج المصريين جيدة.
 
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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