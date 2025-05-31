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وزير الصحة يتوجه للبحيرة ومطروح لتفقد المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل ميدانيا

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وزير الصحة يتوجه للبحيرة ومطروح لتفقد المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل ميدانيا

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 31 مايو 2025 10:09 ص

يتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظتي البحيرة ومطروح، لتفقد عدد من المنشآت الصحية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، حرصاً على متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد عدد من المستشفيات التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى، نقاط الإسعاف.

يرافق نائب رئيس الوزراء خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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