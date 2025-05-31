شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يطمئن أولياء الأمور: هدفنا مصلحة الطالب ولن يعوقه شيء والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، الجاهزية التامة لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب في أجواء منظمة وآمنة، تضمن لهم مناخًا تربويًا يدعم التركيز والأداء المتميز.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات الحاسمة لتنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية، أهمها تجهيز اللجان بكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة، وتوفير مقاعد مريحة وإضاءة مناسبة داخل كل لجنة، وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة بمنتهى السرية والدقة، وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، مع تواجد الزائرات الصحيات والتأمين الطبي بكل لجنة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الدولة لا تدّخر جهدًا في توفير أقصى درجات الدعم لأبنائنا، مشيرًا إلى أن اللجان تم إعدادها بعناية لتكون بيئة محفزة، خالية من القلق، تُشعر الطالب بالأمان والثقة، وتُعزز من تركيزه وقدرته على تقديم أفضل ما لديه.

ووجه وكيل الوزارة رسالة للطلاب وأولياء الأمور، قال فيها: "ثقوا أننا معكم في كل خطوة.. هدفنا الأول هو مصلحة الطالب، ولن نسمح أن يعوقه شيء عن تحقيق النجاح.. التزموا بالهدوء، واجتهدوا، وكونوا على يقين أن غدكم مشرق بإذن الله".

وأكد بأنه تم التنسيق الكامل مع جميع الأجهزة المعنية، كما صدرت تعليمات مشددة لرؤساء اللجان بالانضباط الكامل، وتوفير الراحة للطلاب، ومعاملة الجميع بمساواة وشفافية.