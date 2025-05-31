شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان العربى للشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد بدء لجنة الامتحان بالإضافة إلى الشرقية وبعض المحافظات الأخرى.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال مدير المديرية سعيد عطية بتطبيق التعليمات التالية:

- التنبيه على الطلاب بفحص كراسة البوكليت فور استلامهما وقبل تسجيل البيانات الخاصة به على المكان المخصص لبيانات الطالب في ورقة الاجابة.

- توجيه الطالب بأنه مسئول عن تسليم كراسة البوكليت الخاصة به للملاحظين قبل مغادرة اللجنة سليمة وخاليه من أي مخالفة خاصة بتنظيم أعمال الامتحانات مثل تمزيق الكراسة أو قطع ورقة منها أو غير ذلك ويلغى امتحانه إذا لم يسلمها يداً بيد.

- عدم كتابة الطلاب لأسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أيه علامة لورقة الاجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك بطاقات أرقام الجلوس داخل الكراسة.

- عدم خروج الطالب إلا بعد تأكد الملاحظين من سلامة كراسة البوكليت الخاصة بالطالب وأنها خالية من أي مخالفة من المنصوص عليها في التعليمات.

- عدم السماح للطالب بنزع أو تمزيق أي ورقة من كراسة البوكليت أو العبث بها حتى لا يتعرض الطالب المخالف لإلغاء امتحانه في هذه المادة. السماح للطالب بوقته كاملا حتى لو تم مد الوقت له مع التشديد على عدم توتر الطالب.



