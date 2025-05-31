شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنساوي سهل وبسيط مع مراجعة نهائية شاملة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

قبل أيام من أداء امتحان اللغة الفرنسية، يطرح ”الخليج 365” مراجعة ليلة الامتحان الشاملة، لمساعدة طلاب الصف الثالث الثانوي على استيعاب المادة بشكل كامل وسلس، والتعامل مع الامتحان بثقة وهدوء.

تحتوي المراجعة النهائية التي أعدها الأستاذ محمود السويفي، على أهم المفردات والتراكيب اللغوية وقواعد اللغة الفرنسية بشكل مختصر وواضح، إلى جانب تدريبات متنوعة على الترجمة، التعبير، وأسئلة الفهم والاختيار من متعدد، وذلك بما يتوافق مع طبيعة الامتحان الحديثة.

كما يوفر الموقع نماذج للأسئلة المتوقعة وفقًا لآخر تحديثات الوزارة، مع إجابات موثقة، تُمكن الطالب من مراجعة كل جزئية في وقت قياسي، ما يساعد على تعزيز الثقة وتحقيق أفضل أداء في الامتحان، وذلك بأسلوب مبسط يناسب جميع مستويات الطلاب، كما تم تصميمه بالتعاون مع معلمين معتمدين من وزارة التربية والتعليم، لضمان أعلى درجات الجودة والدقة.



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للمزيد من النماذج والمراجعات الكاملة.. زوروا بوابة الثانوية العامة

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة هذا العام سيكون مطابقًا للمواصفات التي تضمن قياس نواتج التعلم بشكل حقيقي، ويراعي مستويات الطلاب المختلفة من خلال التدرج في صعوبة الأسئلة، على أن يكون الامتحان بالكامل من داخل المنهج المُقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي.