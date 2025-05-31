شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة الصينية فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام سير الامتحانات بالمدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال الجولة على توافر جميع سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة، مديرية التربية والتعليم، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق الدوري بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية، لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.