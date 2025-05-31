شكرا لقرائتكم خبر عن بالدعاء.. أمهات طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يساندن أبنائهن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرصت مجموعة من أمهات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة على التواجد أمام المدارس، لمساندة أبنائهم قبل دخول اللجان الامتحانية، لأداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

وأكدت الأمهات، حرصهن الدائم على التواجد مع أبنائهن طوال فترة الامتحانات، لمساندتهم ودعمهم وتخفيف التوتر عنهم، خاصة وأنها سنة دراسية مهمة تؤهلهم للالتحاق بالثانوي العام أو الفني بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، اليوم السبت 31 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والأحد 1 يونيو امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الإثنين 2 يونيو امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 3 يونيو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 4 يونيو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة، مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق الدوري بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية، لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.



