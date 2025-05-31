شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الرى: التنسيق مع شركات مياه الشرب لتركيب عدادات لمآخذ المحطات الآخذة من النيل والان مع تفاصيل الخبر

‎عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظتى بنى سويف والمنيا ، وموقف توفير احتياجات مياه الرى والشرب بالمحافظتين خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية .

‎ووجه سويلم بضرورة التزام الإدارات العامة لرى بنى سويف وشرق المنيا وغرب المنيا بالحصص المائية المقررة لها ، والالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة ، ومواصلة تنفيذ إجراءات تحسين حالة الرى بنطاق محافظتى بنى سويف والمنيا بتنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وصيانه وتجديد بوابات أفمام الترع والحجوزات وتأهيل محطات الرفع ، بما يضمن توفير الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الرى حال طلبها بإستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة .

‎كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التشجيع على استخدام أساليب الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه والتنسيق بين المزارعين وإدارات الرى نحو الالتزام بمواعيد الرى خلال فتره المناوبات.المقرره للترع .

‎كما وجه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكلا المحافظتين بالتنسيق مع شركات مياه الشرب لسرعة تركيب عدادات لمآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل وشبكه الترع لقياس كميات المياه الفعلية المسحوبة بالمحطات بما يمكن من تدقيق حسابات الميزان المائى بكلا المحافظتين .

