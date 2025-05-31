شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مصادر طبية فلسطينية، 7 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لدينا خطة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة على نطاق واسع، متابعا: "الظروف صعبة لكننا نعرف كيف ننفذ خطة إيصال المساعدات".

وأعلنت بلدية خزاعة جنوبي قطاع غزة، أنها أصبحت منطقة منكوبة نتيجة هجمات الاحتلال المتواصلة، مؤكدة أن حجم الدمار يفوق كل التقديرات وما نتعرض له انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.