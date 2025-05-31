شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان العربى للشهادة الإعدادية بعدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي للطلاب بمحافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية بعد بدء لجنة الامتحان كما تم نشر الإجابات الخاصة بالامتحانات.

وشددت المديريات التعليمية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع وضبط الطلبة المتسببين فى تصوير أسئلة الامتحانات.

وأكدت المديرية على ضرورة مكافحة كل أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

وطالبت المديرية جميع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

ويؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات، كما يعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، حيث تضاف الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الترم الثاني إلى درجات ومجموعه فى الترم الأول ويحسب المجموع الكلى للطالب حيث أن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالعام الدراسى بأكمله.



