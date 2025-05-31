شكرا لقرائتكم خبر عن سحر تماثيل الملوك بمعبد الأقصر.. الإضاءة ليلا تجذب سياح العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سحر بديع تضفيه الإضاءة الليلية في معبد الأقصر على كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، والتى تجذب سياح العالم بصورة يومية في الفتح الليلي للمعابد، حيث يتوافد السائحون بصورة مميزة ليلاً للاستمتاع بسحر الإضاءة الليلة في المعابد شرق وغرب الأقصر.

ورصد ”الخليج 365” أجواء السحر والجمال والإضاءة المميزة على واجهة وجدران وأعمدة وتماثيل معبد الأقصر، حيث يعتبر معبد الأقصر أحد أهم المعالم الأثرية في البر الشرقى بمدينة الأقصر، ومدخله من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك حسبما يقول أحمد عربى مدير عام معبد الأقصر، موضحاً إن أمنحتب لظروفه وقتها لم يكن يستطيع تولى حكم مصر فهو لم يكن إبن فرعون سابق أو متزوج من ابنة فرعون سبق له حكم مصر، وهما الشرطان لتولى حكم مصر وقتها، فنصحه أحد رجاله ببناء معبد ضخم لتمجيد وعبادة الإله آمون رع لتأكيد نسبه حتى يستطيع حكم البلاد وبالفعل نجح فى ذلك عبر بناء معبد الأقصر التاريخى.

ويضيف أحمد عربى مدير معبد الأقصر، لـ"الخليج 365"، أنه فى "1390-2353 ق.م" بنى المعبد أمنحتب الثالث، وجاء بعده الملك رمسيس الثانى الذى أضاف فى الفناء الأعمدة والبيلون المدخل الأول، فأصبح يحتوى على مدخل وبرجين، وكل برج فى شكل منحرف وأمامه تمثالان جالسان لرمسيس وبجانبهما أربعة تماثيل واقفة، وتمت إعادة إثنين منهما لموقعهما بعد تحطمهما فى العصور السابقة، موضحاً إنه داخل المعبد توجد مسلة بناها رمسيس الثانى لتصوير إنجازاته الحربية وانتصاره على الأعداء فيها، وهى عبارة عن البرج الأول بارتفاع 24 مترًا (79 قدمًا)، بناه رمسيس الثانى وزين البرج بمشاهد انتصارات رمسيس العسكرية فى (معركة قادش)، كما سجلت انتصارات الفراعنة فى وقت لاحق، وانتصارات الأسرة 25 (السلالة النوبية).

ويؤكد مدير معبد الأقصر، على إنه فى أواخر القرن الثالث الميلادى بنى الرومان قلعة حول المعبد وتحولت أولى الحجرات الداخلية له خلف صالة الملك أمنحتب الثالث بمثابة محرابها، كانت النقوش الجدارية الأصلية مغطاة بالجص، ورسمت على الطراز الفنى اليونانى الرومانى، والتى تصور الإمبراطور دقلديانوس "284-305 م" وثلاثة من ولاة عهده، موضحاً إنه تم بالمعبد أكبر مشروع قومى لترميم تماثيل الملك رمسيس الثانى والتى أبهرت العالم أجمع خلال السنوات الماضية.



أعمدة معبد الأقصر تضىء ليلاً لجذب سياح العالم



الإضاءة الليلة البديعة لأعمدة معبد الأقصر



الإضاءة الليلة تشع نورها على مسجد سيدى أبوالحجاج



الإضاءة الليلة لمعبد الأقصر تجذب سياح العالم



الإقبال السياحى فى معبد الأقصر مساءاً



توافد سياحى مميز فى الضوء الليلي لمعبد الأقصر



سحر التماثيل فى معبد الأقصر ليلاً



سحر بديع فى الإضاءة الليلة لمعبد الأقصر



سحر واجهة معبد الأقصر ليلاً



سحر وجمال تماثيل الملوك بمعبد الأقصر والإضاءة الليلة للمعبد